ВСУ ракетами атаковали Брянск, погиб один мирный житель, еще 6 пострадали

ВСУ ракетами атаковали Брянск, погиб один человек, еще 6 пострадали ВСУ ракетами атаковали Брянск, погиб один мирный житель, еще 6 пострадали

Москва14 авг Вести.Украинские боевики ракетами атаковали жилой дом в Брянске, в результате террористических ударов погиб один мирный житель, еще 6 пострадали. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

ВСУ атаковали ракетами жилой дом в Советском районе … На данный момент один человек погиб, шесть пострадавших. Они доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В доме возник пожар, в настоящее время его тушат. Жильцы эвакуированы.