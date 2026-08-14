ВСУ нанесли еще один удар по гражданской инфраструктуре Брянска ВСУ нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Дятьковском районе Брянска

Москва14 авг Вести.Украинские боевики нанесли новый удар по гражданской инфраструктуре в Дятьковском районе Брянска. Об этом сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

Незадолго до этого ВСУ ракетами атаковали жилой дом в Советском районе Брянска. В результате террористических действий один мирный житель погиб, еще 6 пострадали. В доме возник пожар, в настоящее время его тушат.

Еще один удар ВСУ нанесли по Дятьковскому району. Пострадавших нет. Есть последствия по гражданским объектам написал Ковальчук в своем канале в мессенджере МАХ

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