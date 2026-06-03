Москва3 июнВести.Украинские беспилотники атаковали специализированный транспорт энергетиков в Брянской области, в результате террористической агрессии один сотрудник ПАО "Россети Центр" погиб, еще один ранен. Об этом сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
В результате атаки БПЛА в Почепе погиб машинист автокрана ПАО "Россети Центр" Брянскэнерго. Еще один сотрудник предприятия раненнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
Ковальчук выразил соболезнования родным погибшего, пострадавшему он пожелал скорейшего выздоровления.
На месте прилета работают оперативные и экстренные службы.