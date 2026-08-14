Уголовное дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по дому в Брянске

Уголовное дело возбуждено после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске Уголовное дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по дому в Брянске

Москва14 авг Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено после ракетного удара ВСУ по жилому дому в Брянске, в результате которого один человек погиб, и не менее 7 пострадали. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Днем 14 августа украинские боевики с применением ракеты атаковали 10-этажный жилой дом в Советском районе города, в результате удара возник пожар.

Вследствие произошедшего один человек погиб, не менее семи ранены. Среди пострадавших – пожилые люди и малолетний … Возбуждено уголовное дело по …ст. 205 УК РФ (террористический акт. — Ред.) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Продолжается работа по сбору доказательств. Следователи и криминалисты устанавливают лиц, причастных к совершению преступления. Их действиям будет дана уголовно-правовая оценка.

В СК РФ отметили, что подобные удары свидетельствуют о сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима, который переходит все границы человеческой морали.