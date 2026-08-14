Москва14 авгВести.Жилой дом в Брянске подвергся в пятницу ракетному обстрелу ВСУ. Очевидцы рассказали ИС "Вести", что пережили в момент удара.
Одна из местных жительниц во время атаки находилась на кухне, через какой-то момент услышала сильный взрыв.
Я вздрогнула и задрожала вся. Не знала, что мне делать. Я живу одна, дети у меня далеко. Я скорее на балкон, и смотрю - все, загорелся уже дом вот этот, и дым пошелрассказала жительница соседнего дома Клавдия
Другая свидетельница атаки видела, как ракета летела очень низко над землей, потом был слышен взрыв.
Все очень быстроговорит Светлана
Еще одна женщина находилась в момент взрыва на стадионе, когда раздался хлопок.
Смотрю ракета летит, но с перепугу даже не поняла. И дым повалил сразу. Дым и стекла, вижу, повыбиты все. Прямо страшно былоподелилась она
Один из местных жителей находился дома, когда раздался сильный взрыв, с подоконника упали цветы.
Вышли на улицу. Смотрим - тут дым. Подъехала пожарная, МЧС. Насколько я знаю, довольно прилично пострадал верхний этаж четвертого подъезда. Очень жаль, очень жаль…. Рядом детский садик, с другой стороны школа, жилой дом. Один мой знакомый пострадалрассказал он
По данным Следственного комитета, в результате удара ВСУ погиб один человек, ранены не менее семи. Среди пострадавших - пожилые люди и ребенок. Обломки дрона повредили газопровод. Удар пришелся по густонаселенному жилому кварталу.