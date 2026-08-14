Удар ВСУ по жилому дому в Брянске: свидетельства очевидцев Очевидцы рассказали, как пережили ракетную атаку в Брянске

Москва14 авг Вести.Жилой дом в Брянске подвергся в пятницу ракетному обстрелу ВСУ. Очевидцы рассказали ИС "Вести", что пережили в момент удара.

Одна из местных жительниц во время атаки находилась на кухне, через какой-то момент услышала сильный взрыв.

Я вздрогнула и задрожала вся. Не знала, что мне делать. Я живу одна, дети у меня далеко. Я скорее на балкон, и смотрю - все, загорелся уже дом вот этот, и дым пошел рассказала жительница соседнего дома Клавдия

Другая свидетельница атаки видела, как ракета летела очень низко над землей, потом был слышен взрыв.

Все очень быстро говорит Светлана

Еще одна женщина находилась в момент взрыва на стадионе, когда раздался хлопок.

Смотрю ракета летит, но с перепугу даже не поняла. И дым повалил сразу. Дым и стекла, вижу, повыбиты все. Прямо страшно было поделилась она

Один из местных жителей находился дома, когда раздался сильный взрыв, с подоконника упали цветы.

Вышли на улицу. Смотрим - тут дым. Подъехала пожарная, МЧС. Насколько я знаю, довольно прилично пострадал верхний этаж четвертого подъезда. Очень жаль, очень жаль…. Рядом детский садик, с другой стороны школа, жилой дом. Один мой знакомый пострадал рассказал он

По данным Следственного комитета, в результате удара ВСУ погиб один человек, ранены не менее семи. Среди пострадавших - пожилые люди и ребенок. Обломки дрона повредили газопровод. Удар пришелся по густонаселенному жилому кварталу.