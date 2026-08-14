СК РФ: до 7 выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Удар ВСУ по жилому дому в Брянске. Что известно к этому часу СК РФ: до 7 выросло число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

Москва14 авг Вести.Один мирный житель погиб, не менее 7 пострадали при ракетном ударе украинских боевиков по жилому дому в Советском районе Брянска. Об этом заявил Следственный комитет (СК) РФ.

Днем 14 августа украинские боевики с применением ракеты атаковали 10-этажный жилой дом, в результате удара возник пожар. В настоящее время организовано его тушение. Жильцов дома эвакуировали.

Один человек погиб, не менее семи ранены. Среди пострадавших – пожилые люди и малолетний сказано в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. По данным ТАСС, они все осмотрены медиками и отпущены на амбулаторное лечение.

В прокуратуре Брянской области для граждан открыта горячая линия.

СКР по факту произошедшего возбудил уголовное дело о терроризме (с. 205 УК РФ). Там также отметили, что подобные удары свидетельствуют о сознательном терроре и цинизме со стороны киевского режима, который переходит все границы человеческой морали.

Согласно сообщениям врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука, с 12.23 мск до 13.22 мск в регионе действовал режим ракетной опасности.