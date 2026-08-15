Москва15 авгВести.Горячая линия открыта для граждан, пострадавших при атаке украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28 … Городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданамговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Ночью 15 августа киевский режим с применением беспилотников атаковал Московскую область — было сбито 8 БПЛА. В результате террористических действий в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Повреждения получили жилые дома.
В прокуратуре добавили, что точное число пострадавших устанавливается.