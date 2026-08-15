Горячая линия открыта для пострадавших при атаке украинских БПЛА на Подмосковье

Горячая линия открыта для пострадавших при атаке ВСУ на Московскую область Горячая линия открыта для пострадавших при атаке украинских БПЛА на Подмосковье

Москва15 авг Вести.Горячая линия открыта для граждан, пострадавших при атаке украинских беспилотников на Московскую область. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре работает горячая линия: тел. +7-916-240-31-28 … Городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией, координируют взаимодействие с уполномоченными ведомствами и органами местного самоуправления с целью оказания всесторонней помощи пострадавшим гражданам говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Ночью 15 августа киевский режим с применением беспилотников атаковал Московскую область — было сбито 8 БПЛА. В результате террористических действий в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик, который в настоящее время находится в тяжелом состоянии. Повреждения получили жилые дома.

В прокуратуре добавили, что точное число пострадавших устанавливается.