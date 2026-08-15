Москва15 авгВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 15 августа отразили атаку украинских беспилотников на Московскую область — было уничтожено 8 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Ночью … над территорией региона было сбито и подавлено 8 БПЛА — в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенскенаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В результате террористической агрессии в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик, который в сейчас находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время ребенка эвакуируют в ДНКЦ им. Рошаля. У женщины травма головы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Она также находится под наблюдением медиков.
Повреждена кровля частного дома.
В прокуратуре добавили, что точное число пострадавших еще устанавливается. Также для граждан открыта горячая линия.