Воробьев: над Московской областью при отражении атаки ВСУ уничтожено 8 БПЛА

В ходе отражения воздушной атаки ВСУ над Московской областью было сбито 8 БПЛА Воробьев: над Московской областью при отражении атаки ВСУ уничтожено 8 БПЛА

Москва15 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью 15 августа отразили атаку украинских беспилотников на Московскую область — было уничтожено 8 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Ночью … над территорией региона было сбито и подавлено 8 БПЛА — в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В результате террористической агрессии в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик, который в сейчас находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время ребенка эвакуируют в ДНКЦ им. Рошаля. У женщины травма головы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Она также находится под наблюдением медиков.

Повреждена кровля частного дома.

В прокуратуре добавили, что точное число пострадавших еще устанавливается. Также для граждан открыта горячая линия.