В Шатуре женщина и ребенок пострадали при ударах ВСУ по Московской области

Женщина и ребенок пострадали при ударах ВСУ по Московской области В Шатуре женщина и ребенок пострадали при ударах ВСУ по Московской области

Москва15 авг Вести.В Шатуре 55-летняя женщина и 9-летний мальчик пострадали при ударах украинских боевиков по Московской области. Ребенок находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Враг совершил атаки ночью 15 августа. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ сбили и подавили 8 БПЛА — в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

В Шатуре в результате попадания БПЛА в частный дом пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь — в ближайшее время эвакуируем ребенка в ДНКЦ им. Рошаля написал Воробьев в своем канале в мессенджере МАХ

Женщина получила травму головы. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. Она находится под наблюдением медиков.

Дом поврежден в результате атаки.

По словам Воробьева, в настоящее время российские военнослужащие продолжают отражать вражеские удары. Пролеты БПЛА зафиксированы над Можайским и Наро-Фоминским округами. Все оперативные службы работают в усиленном режиме.