Состояние пострадавшего при атаке ВСУ на Подмосковье мальчика стабилизировано

Стало известно о состоянии ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ на Подмосковье Состояние пострадавшего при атаке ВСУ на Подмосковье мальчика стабилизировано

Москва15 авг Вести.Состояние 9-летнего мальчика, пострадавшего в результате атаки украинских беспилотников в подмосковной Шатуре, удалось стабилизировать. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ночью 15 августа ВСУ беспилотниками атаковали Московскую область — было сбито 8 БПЛА. В результате террористических действий в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик.

Состояние 9-летнего мальчика … удалось стабилизировать. Ребенка экстренно доставили в Шатурскую больницу с тяжелыми травмами лица, плеча и предплечья … Сейчас угрозы для его жизни нет написал Воробьев в своем канале в мессенджере МАХ

Мальчика транспортируют в Детский клинический центр имени Рошаля, где он продолжит лечение.

У пострадавшей женщины осколочное ранение головы. Она была осмотрела врачами, дальнейшее лечение продолжит амбулаторно.

Воробьев поблагодарил медиков за профессионализм и своевременно оказанную помощь, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

В прокуратуре Московской области заявили, что точное число пострадавших еще устанавливается. Также для граждан открыта горячая линия.