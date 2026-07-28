Мальчика, пострадавшего при атаке ВСУ на Белгород, перевели в обычную палату

Состояние мальчика, пострадавшего при атаке ВСУ на Белгород, улучшилось Мальчика, пострадавшего при атаке ВСУ на Белгород, перевели в обычную палату

Москва28 июл Вести.Состояние ребенка, серьезно пострадавшего при атаке ВСУ на Белгородскую область, улучшилось, его перевели в обычную палату, сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.

Он отметил, что его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.

Состояние ребенка, получившего тяжёлые ранения в предыдущие сутки, после оказания медицинской помощи улучшилось – он переведен из реанимации в обычную палату сказал Иконников

Всего в стационарах проходят лечение 111 пациентов, получивших ранения в ходе атак со стороны ВСУ. Состояние 10 человек оценивается медиками как тяжелое – они находятся в реанимации.