Москва28 июлВести.Состояние ребенка, серьезно пострадавшего при атаке ВСУ на Белгородскую область, улучшилось, его перевели в обычную палату, сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников.
Он отметил, что его состояние по-прежнему оценивается как тяжелое.
Состояние ребенка, получившего тяжёлые ранения в предыдущие сутки, после оказания медицинской помощи улучшилось – он переведен из реанимации в обычную палатусказал Иконников
Всего в стационарах проходят лечение 111 пациентов, получивших ранения в ходе атак со стороны ВСУ. Состояние 10 человек оценивается медиками как тяжелое – они находятся в реанимации.