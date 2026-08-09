В Белгороде после ночной атаки ВСУ 12 раненых в состоянии средней тяжести

Белгородский минздрав сообщил о состоянии пострадавших при ночной атаке ВСУ В Белгороде после ночной атаки ВСУ 12 раненых в состоянии средней тяжести

Москва9 авг Вести.Двенадцать госпитализированных после ночной атаки Вооруженных сил Украины на Белгород находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщило правительство Белгородской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Иконникова.

Всего, по его словам, ранения получили 25 человек, еще пять погибли.

Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, … 12 раненых, в числе которых 1 ребенок, помещены в медицинские учреждения. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжести говорится в публикации

Отмечается, что еще 13 пострадавших лечатся амбулаторно. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.