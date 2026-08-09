Москва9 авгВести.Двенадцать госпитализированных после ночной атаки Вооруженных сил Украины на Белгород находятся в больницах в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщило правительство Белгородской области со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Иконникова.
Всего, по его словам, ранения получили 25 человек, еще пять погибли.
Как сообщил министр здравоохранения области Андрей Иконников, … 12 раненых, в числе которых 1 ребенок, помещены в медицинские учреждения. Состояние всех госпитализированных медики оценивают как средней степени тяжестиговорится в публикации
Отмечается, что еще 13 пострадавших лечатся амбулаторно. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.