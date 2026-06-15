МО РФ: силы ПВО за прошедший день сбили 74 беспилотника ВСУ

За понедельник над регионами РФ сбили 74 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО за прошедший день сбили 74 беспилотника ВСУ

Москва15 июн Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за дневное время в понедельник уничтожили 74 дрона ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Дежурные расчеты ПВО отработали в период с 8.00 до 20.00 мск. Вражеские дроны перехватили над девятью российскими регионами и двумя морями.

Перехвачены и уничтожены 74 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Воздушную атаку противника отбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.

Кроме того, дроны ВСУ сбили над Азовским и Черным морями.

Ранее сообщалось, что при налете БПЛА украинских боевиков на Тулу пострадали три мирных жителя, в том числе двухлетний ребенок. Одна женщина находится в тяжелом состоянии.