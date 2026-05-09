Москва9 маяВести.Дежурные средства российской противовоздушной обороны за последние четыре часа 8 мая сбили 44 украинских беспилотника над регионами России и Азовским морем, сообщает Минобороны РФ.
По данным ведомства, БПЛА сбиты в период с 20.00 мск до 00.00 мск.
Отмечается, что 44 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были перехвачены и уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Тульской, Липецкой, Рязанской областями, Московским регионом и над Азовским морем.
Ранее сообщалось, что ПВО сбила 71 украинский беспилотник над территорией России за период с 14.00 мск до 20.00 мск 8 мая.