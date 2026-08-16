В Домодедово в результате массированной атаки ВСУ на Подмосковье обрушился склад

В Домодедово после удара ВСУ обрушился склад В Домодедово в результате массированной атаки ВСУ на Подмосковье обрушился склад

Москва16 авг Вести.В подмосковном Домодедово в результате массированной атаки украинских беспилотников обрушился склад. Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева.

Отмечается, что информация предоставлена на момент 08.30 мск.

На территории ПЛК "Северное Домодедово" (зеленые склады) произошло возгорание. Распространение огня локализовано, угрозы дальнейшего распространения нет. Зафиксировано обрушение склада на площади 56 000 кв. м. К ликвидации последствий привлечены 78 человек и 22 единицы спецтехники написала она в своем канале в мессенджере МАХ

Хрусталева добавила, что зафиксированы повреждения домов и автомобилей примерно по 21 адресу.

Все экстренные и оперативные службы работают в усиленном режиме.

Граждан призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

Ночью 16 августа украинские боевики с применением 187 БПЛА атаковали Московскую область. В результате террористической агрессии погиб человек, еще 3 пострадали. Сообщалось, что в Коледино загорелся склад WB, в Домодедово — склад с медикаментами. В нескольких муниципалитетах также зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, в том числе многоквартирных и частных домов.

В прокуратуре Московской области для граждан открыта горячая линия.