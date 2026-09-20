Воробьев: многоквартирный дом и склад загорелись в Софьино после атаки БПЛА

Складской комплекс загорелся в результате ночной атаки БПЛА на Подмосковье Воробьев: многоквартирный дом и склад загорелись в Софьино после атаки БПЛА

Москва20 сен Вести.Многоквартирный дом и складской комплекс загорелись в Софьино Раменского городского округа в результате массированной атаки БПЛА на Подмосковье, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в мессенджере МАХ.

В Софьино после атаки также загорелся складской комплекс... На местах работают пожарные и экстренные службы написал губернатор

В микрорайоне Новые Котельники в результате попадания дрона в многоквартирный дом произошел пожар в трех квартирах. Информация о пострадавших уточняется.

В Раменском, Коломне и Егорьевске повреждены частные дома, в Ленинском, Люберцах и Лыткарино произошли возгорания в многоквартирных домах. В Истре повреждены жилой дом и здание предприятия, пострадавших нет. Повреждения есть и в Воскресенске уточнил Воробьев

По его словам, по всем адресам работают экстренные службы.