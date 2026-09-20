Москва20 сенВести.Четыреста человек, в том числе 40 детей эвакуированы из многоквартирного дома в Раменском округе, где после атаки БПЛА загорелась кровля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере МАХ.
На Северном шоссе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детейнаписал он
По словам главы региона, в округе были повреждены 20 автомобилей.
Ранее сообщалось, что прошедшей ночью силы ПВО сбили 249 дронов в 17 округах Подмосковья.