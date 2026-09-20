Воробьев: 400 человек эвакуировали из-за возгорания МКД при ночной атаке БПЛА

Воробьев: 400 человек эвакуировали из дома в Раменском округе Подмосковья Воробьев: 400 человек эвакуировали из-за возгорания МКД при ночной атаке БПЛА

Москва20 сен Вести.Четыреста человек, в том числе 40 детей эвакуированы из многоквартирного дома в Раменском округе, где после атаки БПЛА загорелась кровля, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в мессенджере МАХ.

На Северном шоссе в результате падения БПЛА произошло возгорание кровли 21-этажного многоквартирного дома. Эвакуированы 400 человек, среди них 70 детей написал он

По словам главы региона, в округе были повреждены 20 автомобилей.

Ранее сообщалось, что прошедшей ночью силы ПВО сбили 249 дронов в 17 округах Подмосковья.