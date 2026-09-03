Москва3 сенВести.Силы противовоздушной обороны в ночь на 3 сентября сбили над Московской областью 56 вражеских беспилотников. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в мессенджере MAX.
В Кубинке в результате попадания БПЛА в многоквартирный дом на Наро-Фоминском шоссе произошло возгорание на восьмом и девятом этажах, также загорелся балкон на седьмом этаже. Из дома эвакуировали 10 человекотмечается в сообщении
В результате атаки БПЛА в Кубинке ранения получили два человека: проезжавший мимо мужчина и работник стройки, расположенной неподалеку. Им оказывают помощь.
Эвакуированные жители дома находятся в пункте временного размещения, пожар ликвидирован.
Также при атаке ВСУ беспилотник попал в многоквартирный дом в Павловском Посаде, возгорания не было.
В Богородском округе в деревне Большое Буньково дрон попал на территорию завода, произошло возгорание.