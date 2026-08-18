Воробьев: при атаке ВСУ пострадали три человека, поврежден склад Wildberries

Воробьев: три человека пострадали в результате атаки ВСУ на Подмосковье Воробьев: при атаке ВСУ пострадали три человека, поврежден склад Wildberries

Москва18 авг Вести.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате массированной атаки ВСУ на регион ночью и утром 18 августа, ранения получили три человека.

Помощь медиков понадобилась женщине в Богородском округе, 27-летнему мужчине в Коломне и 10-летней девочке из Раменского района - ее госпитализировали с осколочным ранением кисти.

Всего силы ПВО и РЭБ уничтожили более 150 БПЛА противника. Они сбиты в Богородском, Раменском, Павловском Посаде, Орехово-Зуево, Воскресенске, Ступино, Коломне и в Электростали.

По данным губернатора, наиболее серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В Богородском повреждены два частных дома в одном из СНТ и гостевой дом в Ногинске.

Кроме того, беспилотник попал в склад Wildberries в районе Атлант-парка — пожар локализован ... пострадавших нет. сказано в сообщении

Глава подмосковного городского округа Коломна Александр Гречищев уточнил, что в городе после падения обломков БПЛА загорелись торговые павильоны, повреждены шесть автомобилей на парковке, остекление торгового комплекса и нескольких квартир в близлежащих домах.

В Котельниках произошло возгорание на территории строящегося жилого комплекса. В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе - частный дом в СНТ "Раменье".

После атаки ВСУ на Подмосковье Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.