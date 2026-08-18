После атаки БПЛА в Подмосковье возбудили дело о теракте

СК квалифицировал атаку БПЛА в Подмосковье как теракт После атаки БПЛА в Подмосковье возбудили дело о теракте

Москва18 авг Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки ВСУ в Московской области, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Ночью во вторник, 18 августа, в результате массированной атаки беспилотных летательных аппаратов в Подмосковье пострадали три человек, в том числе – ребенок.

Как и прежде, украинские боевики проявляют особый цинизм и жестокость, атакуя места скопления мирных жителей и гражданские объекты говорится в заявлении СК

В настоящее время на местах работают сотрудники экстренных служб, пострадавшим оказывается помощь.

В ведомстве подчеркнули, что лица, причастные к террористическому акту, будут привлечены к уголовной ответственности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область, сбив более 150 БПЛА.