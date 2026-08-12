Дело о теракте возбуждено после атаки дронов на Краснодарский край

СК возбудил дело о теракте после атак БПЛА в Краснодарском крае Дело о теракте возбуждено после атаки дронов на Краснодарский край

Москва12 авг Вести.В связи с атаками БПЛА ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) в связи с массированной атакой вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае говорится в сообщении

ВСУ, 12 августа, с помощью беспилотников нанесли удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае. В результате этих атак погибли и получили ранения мирные жители, среди которых есть дети. Количество пострадавших уточняется.

Следователи собирают доказательства преступлений на местах происшествий.