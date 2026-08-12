Москва12 авгВести.В связи с атаками БПЛА ВСУ на гражданские объекты в Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ) в связи с массированной атакой вооруженных формирований Украины на объекты гражданской инфраструктуры в Краснодарском краеговорится в сообщении
ВСУ, 12 августа, с помощью беспилотников нанесли удары по жилым домам и объектам гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае. В результате этих атак погибли и получили ранения мирные жители, среди которых есть дети. Количество пострадавших уточняется.
Следователи собирают доказательства преступлений на местах происшествий.