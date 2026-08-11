Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА ВСУ на объекты в Воронежской области

После атаки беспилотников в Воронежской области возбуждено уголовное дело Дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА ВСУ на объекты в Воронежской области

Москва11 авг Вести.Уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ возбудило Главное следственное управление СК России после атаки беспилотников ВСУ на Воронеж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления говорится в сообщении

По версии следствия, 11 августа, украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Воронежской области, - складам логистического и распределительного центров, дорожной сети и автомобилям.

Ранее сообщалось, что в результате атаки один человек погиб, еще несколько - пострадали.