Москва11 авгВести.Уголовное дело о террористическом акте по статье 205 УК РФ возбудило Главное следственное управление СК России после атаки беспилотников ВСУ на Воронеж. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Следственный комитет России проведет полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступленияговорится в сообщении
По версии следствия, 11 августа, украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Воронежской области, - складам логистического и распределительного центров, дорожной сети и автомобилям.
Ранее сообщалось, что в результате атаки один человек погиб, еще несколько - пострадали.