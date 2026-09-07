Дело возбуждено после атаки ВСУ на Пермь, где погибли и пострадали люди

Дело о теракте возбуждено после массированной атаки беспилотников ВСУ на Пермь Дело возбуждено после атаки ВСУ на Пермь, где погибли и пострадали люди

Москва7 сен Вести.Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских беспилотников на Пермь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане. об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Пермь … Организован комплекс мероприятий по сбору доказательств очередного бесчеловечного преступления киевского режима говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Организовано всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также конкретные лица, причастные к совершению преступления.

7 сентября украинские боевики атаковали регион, в том числе жилые дома, с применением 27 беспилотников. В результате вражеской агрессии один человек погиб, предварительно, еще 4 пострадали.

В СК РФ добавили, что точное число раненых уточняется.