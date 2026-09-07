Москва7 сенВести.Уголовное дело о теракте возбуждено после массированной атаки украинских беспилотников на Пермь, в результате которой погибли и пострадали мирные граждане. об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на город Пермь … Организован комплекс мероприятий по сбору доказательств очередного бесчеловечного преступления киевского режимаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Организовано всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются типы и модели примененного вооружения, а также конкретные лица, причастные к совершению преступления.
7 сентября украинские боевики атаковали регион, в том числе жилые дома, с применением 27 беспилотников. В результате вражеской агрессии один человек погиб, предварительно, еще 4 пострадали.
В СК РФ добавили, что точное число раненых уточняется.