В Пермском крае в результате атак дронов ВСУ погиб один человек, 4 пострадали

В Пермском крае в результате атак ВСУ погиб человек, еще 4 пострадали В Пермском крае в результате атак дронов ВСУ погиб один человек, 4 пострадали

Москва7 сен Вести.Украинские боевики с применением 27 беспилотников атаковали Пермский край — в результате вражеской агрессии один мирный житель погиб, предварительно, еще 4 пострадали. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.

Силами ПВО и мобильными огневыми группами была отражена массированная атака … Сбито 27 БПЛА … К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь написал он в своем канале в мессенджере МАХ

В результате атак повреждены многоквартирный дом, а также частный дом и придомовая территория. На месте падения обломков работают экстренные службы.

Для жителей организован пункт временного размещения (ПВР). В ближайшее время Фонд капремонта приступит к восстановительным работам в многоквартирном доме.