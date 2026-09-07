Москва7 сенВести.Украинские боевики с применением 27 беспилотников атаковали Пермский край — в результате вражеской агрессии один мирный житель погиб, предварительно, еще 4 пострадали. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Махонин.
Силами ПВО и мобильными огневыми группами была отражена массированная атака … Сбито 27 БПЛА … К сожалению, один человек погиб. По предварительной информации, еще четверо пострадали, им оказывается вся необходимая медицинская помощьнаписал он в своем канале в мессенджере МАХ
В результате атак повреждены многоквартирный дом, а также частный дом и придомовая территория. На месте падения обломков работают экстренные службы.
Для жителей организован пункт временного размещения (ПВР). В ближайшее время Фонд капремонта приступит к восстановительным работам в многоквартирном доме.