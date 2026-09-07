В Перми завершен осмотр дома, который был атакован украинским БПЛА

В Перми экстренные службы завершили осмотр дома, атакованного БПЛА В Перми завершен осмотр дома, который был атакован украинским БПЛА

Москва7 сен Вести.В Перми экстренные службы завершили осмотр дома, который был атакован украинским БПЛА; на месте работают следственные органы. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Экстренные службы завершили осмотр дома. Других пострадавших не обнаружено … На месте работают следственные органы. После проведения следственных мероприятий специалисты начнут обследовать дом, чтобы определить объем и характер необходимых ремонтных работ написал он в своем канале в мессенджере МАХ

Махонин выразил соболезнования родным и близким погибшего, пострадавшим он пожелал скорейшего выздоровления.

7 сентября украинские боевики атаковали регион, в том числе жилые дома, с применением 27 беспилотников. В результате вражеской агрессии один человек погиб, предварительно, еще 4 пострадали. Жители поврежденного дома были эвакуированы в ПВР.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, там также отметили, что точное число раненых уточняется.