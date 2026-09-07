Всех жителей дома, атакованного украинским БПЛА в Перми, эвакуировали

Жителей дома, атакованного беспилотником в Перми, эвакуировали Всех жителей дома, атакованного украинским БПЛА в Перми, эвакуировали

Москва7 сен Вести.Все жители дома, атакованного украинским БПЛА в Перми, эвакуированы; ПВР организован в школе "Синтез". Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.

После атаки вражеского беспилотника на жилой дом … организовали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Все жители эвакуированы. Для них организуем пункт временного размещения в школе "Синтез" написал он в своем канале в мессенджере МАХ

При этом учебное заведение продолжит работу в обычном режиме, на учебный процесс это не повлияет.

Отмечается, что граждане будут обеспечены водой и горячим питанием. Всем нуждающимся окажут психологическую поддержку.

7 сентября украинские боевики атаковали регион, в том числе жилые дома, с применением 27 беспилотников. В результате вражеской агрессии один человек погиб, предварительно, еще 4 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.

В СК РФ добавили, что точное число раненых уточняется.