Москва7 сенВести.Все жители дома, атакованного украинским БПЛА в Перми, эвакуированы; ПВР организован в школе "Синтез". Об этом сообщил мэр города Эдуард Соснин.
После атаки вражеского беспилотника на жилой дом … организовали комиссию по чрезвычайным ситуациям. Все жители эвакуированы. Для них организуем пункт временного размещения в школе "Синтез"написал он в своем канале в мессенджере МАХ
При этом учебное заведение продолжит работу в обычном режиме, на учебный процесс это не повлияет.
Отмечается, что граждане будут обеспечены водой и горячим питанием. Всем нуждающимся окажут психологическую поддержку.
7 сентября украинские боевики атаковали регион, в том числе жилые дома, с применением 27 беспилотников. В результате вражеской агрессии один человек погиб, предварительно, еще 4 пострадали. Возбуждено уголовное дело о теракте.
В СК РФ добавили, что точное число раненых уточняется.