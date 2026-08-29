Москва29 авгВести.В результате атаки БПЛА ВСУ на многоквартирные жилые дома Ростова-на-Дону из них были эвакуированы люди. Известно примерно о 40 жильцах, находящихся в пункте временного размещения, сообщил глава города Александр Скрябин.
В субботу он посетил ПВР с размещенными там горожанами, дома которых пострадали от БПЛА.
Сейчас здесь размещены порядка 40 жителей многоквартирных домов, эвакуированных после ночной воздушной атакинаписал Скрябин в своем канале в мессенджере
Всем оказывается необходимая помощь, организовано горячее питание. Также идет прием заявлений на оказание материальной помощи.