Слюсарь: жильцы пострадавшего от атаки БПЛА дома в Гуково останутся в ПВР

Жители дома, пострадавшего при атаке БПЛА в ростовском Гуково, останутся в ПВР Слюсарь: жильцы пострадавшего от атаки БПЛА дома в Гуково останутся в ПВР

Москва31 июл Вести.Власти Гуково Ростовской области предложили жильцам дома, пострадавшего при атаке БПЛА ночью 31 июля, остаться в пункте временного размещения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь по итогам встречи с жителями пятиэтажки.

Жителям, чьи квартиры не повреждены, разрешили в сопровождении спасателей забрать из дома свои вещи и документы.

Встретился с жителями, попросил отнестись с пониманием к решению о запрете доступа в квартиры: главное – это обеспечение безопасности и для самих жильцов квартир и спасателей, которые работают на месте происшествия... Сегодня жильцам дома предложено остаться в пункте временного размещения сказал глава региона

По информации Слюсаря, в результате атаки БПЛА в доме произошло частичное разрушение секции одного подъезда. Эксперты дадут заключение о возможности дальнейшей эксплуатации дома. А в дальнейшем будут приняты решения о демонтаже секции подъезда и восстановлению пятиэтажки.