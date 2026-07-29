Москва29 июл Вести.Пострадавший от падения обломков ЖК "Красный Аксай" в Ростове-на-Дону будет восстановлен, в ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь по итогам заседания регионального оперштаба.

По его словам, эксперты обследовали дом и разрешили проживание во всех квартирах, кроме 12, находящихся на пострадавших от обломков БПЛА этажах.

В ближайшее время будет подготовлен проект восстановления дома. Сегодня представители городской администрации встретятся с жильцами сказал глава региона

Жильцы поврежденных квартир вместе с сотрудниками МЧС смогут забрать мебель и уцелевшие вещи, добавил Слюсарь.

В ночь на 27 июля ВСУ атаковали Ростовскую область. В результате погибли пять человек, еще восемь получили травмы. Повреждения выявлены в трех многоквартирных и 17 частных домах, соцучреждении, кафе, на складах.