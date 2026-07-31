Слюсарь: в пострадавшем от атаки БПЛА доме в Гуково частично разрушен подъезд

Секция подъезда частично разрушена в доме, пострадавшем от атаки БПЛА на Гуково Слюсарь: в пострадавшем от атаки БПЛА доме в Гуково частично разрушен подъезд

Москва31 июл Вести.В результате попадания украинского беспилотника в жилой дом в городе Гуково Ростовской области произошло частичное обрушение секции одного подъезда. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Он добавил, что в границах поврежденного дома введен режим ЧС.

Эксперты ДГТУ дадут заключение на предмет дальнейшей эксплуатации дома. А в дальнейшем будут приняты решения о демонтаже секции подъезда и восстановлению дома сказал глава региона

Для охраны имущества жильцов выставлены посты и наряды полиции.

При ночной атаки 31 июля в городе Гуково был поврежден жилой дом, пострадала женщина. Всех жильцов эвакуировали в ПВР.