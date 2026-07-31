Москва31 июлВести.В результате попадания украинского беспилотника в жилой дом в городе Гуково Ростовской области произошло частичное обрушение секции одного подъезда. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Он добавил, что в границах поврежденного дома введен режим ЧС.
Эксперты ДГТУ дадут заключение на предмет дальнейшей эксплуатации дома. А в дальнейшем будут приняты решения о демонтаже секции подъезда и восстановлению домасказал глава региона
Для охраны имущества жильцов выставлены посты и наряды полиции.
При ночной атаки 31 июля в городе Гуково был поврежден жилой дом, пострадала женщина. Всех жильцов эвакуировали в ПВР.