Две многоэтажки повреждены в Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки ВСУ

В Ростове-на-Дону повреждены две многоэтажки при воздушной атаке ВСУ Две многоэтажки повреждены в Ростове-на-Дону из-за воздушной атаки ВСУ

Москва29 авг Вести.В Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки со стороны украинских вооруженных формирований повреждены 2 многоквартирных дома. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В результате воздушной атаки повреждения получили 2 многоквартирных дома в Пролетарском районе. Для жителей пострадавших домов разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание проинформировал мэр в своем канале на платформе MAX

По его словам, на базе администрации Пролетраского района организована горячая линия по телефону +7 863 251 05 95.

Информация о пострадавших при вражеском ударе не приводится.

Ранее 29 августа в Ростовской области объявлялась тревога из-за беспилотной и ракетной опасности.