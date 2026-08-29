Москва29 авгВести.В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО. Атаке подверглись г. Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы. Информация о пострадавших и последствия на земле в результате падения обломков БПЛА уточняетсяпояснил губернатор в своем канале на платформе MAX
Глава Ростовской области предупредил, что режим беспилотной опасности действует на территории всего региона, и призвал жителей к осторожности.
Ранее ночью 29 августа воздушная тревога из-за угрозы БПЛА была объявлена в Таганроге. Согласно информации регионального главка МЧС, в регионе также введен режим ракетной опасности.