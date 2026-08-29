Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Ростов-на-Дону и три района Ростовской области

Воздушной атаке ВСУ подверглись Ростов-на-Дону и три района Ростовской области Силы ПВО отражают атаку ВСУ на Ростов-на-Дону и три района Ростовской области

Москва29 авг Вести.В Ростовской области силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Прямо сейчас идет отражение воздушной атаки в Ростовской области. Работают силы ПВО. Атаке подверглись г. Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский, Неклиновский районы. Информация о пострадавших и последствия на земле в результате падения обломков БПЛА уточняется пояснил губернатор в своем канале на платформе MAX

Глава Ростовской области предупредил, что режим беспилотной опасности действует на территории всего региона, и призвал жителей к осторожности.

Ранее ночью 29 августа воздушная тревога из-за угрозы БПЛА была объявлена в Таганроге. Согласно информации регионального главка МЧС, в регионе также введен режим ракетной опасности.