В Таганроге объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге

Москва29 авг Вести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Таганроге. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Угроза применения БПЛА по Таганрогу. В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования – 112 предупредила мэр в своем канале в мессенджере MAX, добавив, что городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО)

Ранее в ночь на 29 августа воздушная тревога была объявлена в Калужской и Тамбовской областях и ряде муниципалитетов Краснодарского края.