Москва28 авгВести.Режим беспилотной опасности введен на территории еще девяти муниципалитетов Краснодарского края. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.
Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский муниципальный округ, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский районыговорится в канале ведомства на платформе MAX
Ранее вечером 28 августа режим беспилотной опасности объявлен в Сочи, Туапсе и Геленджике, а также Мостовском районе Кубани.