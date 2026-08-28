Еще в девяти муниципалитетах Кубани введен режим беспилотной опасности Режим беспилотной опасности введен в девяти муниципалитетах Кубани

Москва28 авг Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории еще девяти муниципалитетов Краснодарского края. Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский муниципальный округ, Абинский, Калининский, Красноармейский, Крымский, Северский, Славянский, Темрюкский, Тимашевский районы говорится в канале ведомства на платформе MAX

Ранее вечером 28 августа режим беспилотной опасности объявлен в Сочи, Туапсе и Геленджике, а также Мостовском районе Кубани.