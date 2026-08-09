Москва9 авгВести.В Краснодарском крае объявлен режим беспилотной опасности на территории 11 муниципальных образований. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.
Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, Ленинградский округ, Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий, Брюховецкий районы. 09.08.2026говорится в публикации
Жителей призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.