На Кубани беспилотная опасность объявлена в 11 муниципальных образованиях

В 11 муниципалитетах Краснодарского края введен режим беспилотной опасности На Кубани беспилотная опасность объявлена в 11 муниципальных образованиях

Москва9 авг Вести.В Краснодарском крае объявлен режим беспилотной опасности на территории 11 муниципальных образований. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону на платформе MAX.

Беспилотная опасность на территории муниципальных образований: Приморско-Ахтарский округ, Ленинградский округ, Ейский, Щербиновский, Староминский, Каневской, Павловский, Крыловский, Кущевский, Тихорецкий, Брюховецкий районы. 09.08.2026 говорится в публикации

Жителей призывают соблюдать меры предосторожности и следить за официальными сообщениями.