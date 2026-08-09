В Таганроге объявлена угроза атаки БПЛА Угроза атаки БПЛА объявлена в Таганроге

Москва9 авг Вести.Угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Таганрога. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Внимание - угроза применения БПЛА по Таганрогу… В случае обнаружения БПЛА сообщите в полицию или в службу экстренного реагирования – 112. Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие! предупредила мэр в своем канале в мессенджере MAX

Ранее сообщалось, что в ночь на 9 августа режим беспилотной опасности был введен на территории Крыма и Волгоградской области.