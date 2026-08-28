Тревога из-за опасности атаки беспилотников ВСУ объявлена в Тамбовской области В Тамбовской области объявлена тревога из-за опасности атаки украинских БПЛА

Москва28 авг Вести.На территории Тамбовской области объявлена воздушная тревога из-за опасности атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил региональный главк МЧС России.

Воздушная тревога — опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области с 23.28. Соблюдайте спокойствие! Увидели БВС покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход) говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Ранее вечером 28 августа стало известно, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один украинский БПЛА в небе над Воронежем.