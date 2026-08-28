Москва28 авгВести.Опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тульской и Ульяновской областей. Об этом сообщили региональные главки МЧС России.
Опасность атаки БПЛА на территории Тульской области! Будьте бдительны. Единый номер вызова экстренных служб: 112говорится, в частности, в канале тульского ведомства в мессенджере MAX
ГУ МЧС России по Ульяновской области распространило через МАХ предупреждение о беспилотной опасности для жителей своего региона.
Ранее ночью 28 августа воздушная тревога из-за БПЛА была объявлена в Мордовии, Нижегородской, Пензенской, Липецкой и Тамбовской областей, а также в Севастополе.