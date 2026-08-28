Москва28 авг Вести.Беспилотная опасность из-за возможной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Мордовии. Об этом сообщило республиканское правительство.

Уважаемые жители! Внимание! На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность" говорится в канале регионального кабинета министров на платформе MAX

Ранее в ночь на 28 августа воздушная тревога была объявлена в Нижегородской, Пензенской, Липецкой и Тамбовской областях, а также в Севастополе.