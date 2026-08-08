В Мордовии, Ульяновской и Астраханской областях объявили о беспилотной опасности Беспилотная опасность объявлена в Мордовии, Ульяновской и Астраханской областях

Москва8 авг Вести.Режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов введен в Мордовии, Ульяновской и Астраханской областях. Об этом говорится в официальных каналах региональных органов власти в MAX.

Объявлен режим "Беспилотная опасность" на территории Ульяновской области, возможно отключение мобильного интернета сообщила, в частности, ульяновская служба РСЧС

Похожее оповещение было для жителей Мордовии и Астраханской области с просьбой к населению принять меры предосторожности.

Ранее в ночь на 8 августа воздушная тревога была объявлена в Тульской и Липецкой областях, а также в Краснодарском крае.