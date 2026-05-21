Москва21 маяВести.На территории Пензенской области и Мордовии введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов, предупредили власти регионов.
На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернетапроинформировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в MAX
Похожее сообщение с предупреждением опубликовано в официальном канале в MAX правительства Республики Мордовия.
Ранее в ночь на 21 мая сообщалось об отражении атаки БПЛА в Крыму.