Режим беспилотной опасности введен в Пензенской области и Мордовии

Москва21 мая Вести.На территории Пензенской области и Мордовии введен режим беспилотной опасности в связи с возможной атакой украинских боевых летательных аппаратов, предупредили власти регионов.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета проинформировал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в MAX

Похожее сообщение с предупреждением опубликовано в официальном канале в MAX правительства Республики Мордовия.

Ранее в ночь на 21 мая сообщалось об отражении атаки БПЛА в Крыму.