Москва16 авгВести.В Мордовии и Владимирской области введен режим беспилотной опасности в связи с возможной воздушной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.
На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность". При необходимости звоните 112говорится в официальном канале республиканского правительства
Жителей Владимирской области проинформировали об угрозе через канал Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Ранее в ночь на 16 августа воздушная тревога была объявлена в Нижегородской и Липецкой областях, а также Севастополе и Крыму.