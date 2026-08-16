В Мордовии и Владимирской области введен режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности ввели в Мордовии и Владимирской области В Мордовии и Владимирской области введен режим беспилотной опасности

Москва16 авг Вести.В Мордовии и Владимирской области введен режим беспилотной опасности в связи с возможной воздушной атакой украинских боевых летательных аппаратов. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.

На территории Республики Мордовия объявлен сигнал "Беспилотная опасность". При необходимости звоните 112 говорится в официальном канале республиканского правительства

Жителей Владимирской области проинформировали об угрозе через канал Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

Ранее в ночь на 16 августа воздушная тревога была объявлена в Нижегородской и Липецкой областях, а также Севастополе и Крыму.