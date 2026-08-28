Воздушная опасность объявлена в Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областях

В Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областях объявлена воздушная опасность Воздушная опасность объявлена в Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областях

Москва28 авг Вести.Воздушная опасность из-за беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областей. Об этом сообщили региональные главки МЧС России.

"Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области. Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других граждан говорится, в частности, в канале тамбовского ГУ МЧС в мессенджере MAX

Похожие сообщения о беспилотной опасности распространили региональные ведомства в Нижегородской и Липецкой областях.

Ранее в ночь на 28 августа воздушная тревога также была объявлена в Пензенской области.