Москва28 авгВести.Воздушная опасность из-за беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена на территории Тамбовской, Липецкой и Нижегородской областей. Об этом сообщили региональные главки МЧС России.
"Воздушная тревога" - опасность атаки беспилотных воздушных судов (БВС) на территории Тамбовской области. Соблюдайте спокойствие! Увидели беспилотное воздушное судно покиньте опасную зону (укройтесь в здании, под деревом, зайдите в подъезд, паркинг, подземный переход). Предупредите о возможной опасности других гражданговорится, в частности, в канале тамбовского ГУ МЧС в мессенджере MAX
Похожие сообщения о беспилотной опасности распространили региональные ведомства в Нижегородской и Липецкой областях.
Ранее в ночь на 28 августа воздушная тревога также была объявлена в Пензенской области.