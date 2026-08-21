Беспилотная опасность объявлена в Чувашии, Самарской и Владимирской областях

В Чувашии, Самарской и Владимирской областях объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Чувашии, Самарской и Владимирской областях

Москва21 авг Вести.На территории Чувашии, Самарской и Владимирской областей объявлена тревога из-за беспилотной опасности. Об этом сообщили региональные власти и службы МЧС в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев

Жителей Чувашии и Владимирской области оповестили по каналам МЧС и РСЧС.

Ранее ночью 21 августа тревога из-за опасности БПЛА была объявлена в нескольких регионах, включая Мордовию, Краснодарский край, Астраханскую, Липецкую, Ульяновскую и Рязанскую области.