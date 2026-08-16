Москва16 авгВести.Ночью 16 августа в Чувашии, Ульяновской и Самарской областях был введен режим беспилотной опасности из-за действий ВСУ. Об этом сообщили региональные власти и МЧС.
Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны, примите меры личной безопасностиотметила пресс-служба МЧС Чувашии в мессенджере МАХ
В ведомстве уточнили, что работа экстренных служб переведена в усиленный режим.
Кроме того, отмечается, что в Ульяновской области временно приостановлено оказание услуг мобильного интернета. Такие меры приняты для обеспечения безопасности граждан.
Ранее сообщалось, что беспилотная опасность объявлена в Мордовии и Владимирской области.