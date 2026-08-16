В Чувашии, Ульяновской и Самарской областях введен режим беспилотной опасности

Беспилотная опасность объявлена в Чувашии, Ульяновской и Самарской областях В Чувашии, Ульяновской и Самарской областях введен режим беспилотной опасности

Москва16 авг Вести.Ночью 16 августа в Чувашии, Ульяновской и Самарской областях был введен режим беспилотной опасности из-за действий ВСУ. Об этом сообщили региональные власти и МЧС.

Внимание! В Чувашской Республике объявлена опасность атаки БПЛА! Будьте бдительны, примите меры личной безопасности отметила пресс-служба МЧС Чувашии в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что работа экстренных служб переведена в усиленный режим.

Кроме того, отмечается, что в Ульяновской области временно приостановлено оказание услуг мобильного интернета. Такие меры приняты для обеспечения безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что беспилотная опасность объявлена в Мордовии и Владимирской области.