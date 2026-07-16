Жителей Самарской и Ульяновской областей предупредили о беспилотной опасности Беспилотная опасность угрожает Самарской и Ульяновской областям

Москва16 июл Вести.Ночью 16 июля режим "Беспилотная опасность" введен на территории Самарской и Ульяновской областей области. Об этом сообщили региональные власти в официальных каналах на платформе MAX.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" проинформировал, в частности, губернатор Вячеслав Федорищев

Похожее предупреждение об опасности в Ульяновской области опубликовано региональной службой РСЧС.

Ранее сообщалось, что беспилотная опасность введена на территории Московской области. Росавиация ограничила полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский.