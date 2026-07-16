Москва16 июлВести.Ночью 16 июля режим "Беспилотная опасность" введен на территории Самарской и Ульяновской областей области. Об этом сообщили региональные власти в официальных каналах на платформе MAX.
Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность"проинформировал, в частности, губернатор Вячеслав Федорищев
Похожее предупреждение об опасности в Ульяновской области опубликовано региональной службой РСЧС.
Ранее сообщалось, что беспилотная опасность введена на территории Московской области. Росавиация ограничила полеты в аэропортах Домодедово и Жуковский.