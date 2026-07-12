Беспилотная опасность объявлена в Самарской, Ульяновской и Рязанской областях

В Самарской, Ульяновской и Рязанской областях объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена в Самарской, Ульяновской и Рязанской областях

Москва12 июл Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Самарской, Ульяновской и Рязанской областей. Об этом сообщают региональные власти через официальные каналы на платформе MAX.

Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность" предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев

Жителей Ульяновской и Рязанской областей оповестили через каналы службы РСЧС.

Ранее ночью 12 июля в ряде регионов, включая Ульяновскую область, объявлялась ракетная опасность.