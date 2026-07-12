Москва12 июлВести.Режим беспилотной опасности введен на территории Самарской, Ульяновской и Рязанской областей. Об этом сообщают региональные власти через официальные каналы на платформе MAX.
Внимание! На территории Самарской области действует режим "Беспилотная опасность"предупредил, в частности, жителей своего региона губернатор Вячеслав Федорищев
Жителей Ульяновской и Рязанской областей оповестили через каналы службы РСЧС.
Ранее ночью 12 июля в ряде регионов, включая Ульяновскую область, объявлялась ракетная опасность.