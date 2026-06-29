Воздушная тревога в Рязанской, Липецкой, Волгоградской и Пензенской областях

В четырех регионах России введен режим беспилотной опасности Воздушная тревога в Рязанской, Липецкой, Волгоградской и Пензенской областях

Москва29 июн Вести.На территории Рязанской, Липецкой, Волгоградской и Пензенской областей введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщают региональные власти в официальных каналах в MAX.

На территории Пензенской области введен режим "Беспилотная опасность". В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета предупредил, в частности, жителей региона губернатор Олег Мельниченко

Похожие сообщение опубликовали службы РСЧС и органы исполнительной власти в Рязанской, Волгоградской и Липецкой областях.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны с 14.00 до 20.00 мск уничтожили над 10 регионами страны, Черным и Азовским морями 75 беспилотников ВСУ.