Опасность БПЛА объявлена в Мордовии и еще четырех регионах

Еще в пяти регионах России объявлена беспилотная опасность Опасность БПЛА объявлена в Мордовии и еще четырех регионах

Москва23 июл Вести.Режим беспилотной опасности введен на территории Мордовии, Нижегородской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областей, следует из данных региональных властей и служб Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в каналах на платформе MAX.

В регионе объявлен режим опасности атаки БПЛА. Система предупреждения атак приведена в действие. Спецслужбы отслеживают оперативную обстановку предупредил, в частности, официальный канал правительства Ивановской области

Похожие сообщения опубликовали правительство Мордовии и службы МЧС и РСЧС Нижегородской, Владимирской и Рязанской областей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля тревога из-за опасности атаки БПЛА и ракетного удара была объявлена в нескольких регионах, включая Московскую область.