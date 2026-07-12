Москва12 июлВести.На территории Московской области введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщает региональная служба Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
Беспилотная опасность объявлена на территории Московской области. Оставайтесь дома и не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Возможны перебои мобильного интернета. Будьте бдительны и осторожны!говорится в канале ведомства в мессенджере MAX
Ранее 12 июля воздушная тревога из-за угрозы атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была объявлена на территории ряда регионов юга и центра России, а также Поволжья, включая Крым, Татарстан и Самарскую область.